Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки беспилотника ВСУ в Туле

В Туле при ликвидации последствий атаки украинского беспилотника погиб инструктор-пожарный Главного управления МЧС России по Тульской области прапорщик внутренней службы Илья Ковалев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Во время тушения очагов возгорания, возникших после попадания боеприпаса, под обрушившейся конструкцией здания оказался Ковалев. Спасти его не удалось.

Смертельный инцидент произошел на окраине Тулы вечером 10 июля. Беспилотник ВСУ нанес удар по одному из складских помещений, что привело к мощному взрыву и последующему возгоранию. На месте происшествия работали более 30 сотрудников экстренных служб — пожарные, спасатели, медики.

Илья Ковалев прослужил в пожарной охране 16 лет. Он неоднократно представлялся к ведомственным наградам за мужественные и самоотверженные действия при чрезвычайных ситуациях (ЧС).

За годы службы он участвовал в сотнях выездов на пожары и аварийно-спасательные работы, неоднократно спасал людей и ликвидировал крупные возгорания в жилых и промышленных зданиях.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки БПЛА по региону погиб один человек.