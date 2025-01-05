Вооруженные силы Украины попытались контратаковать на курском направлении с целью сдержать продвижение российских войск. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно сообщению военного ведомства, наступление украинских подразделений началось в воскресенье приблизительно в 9 утра.

В составе ударной группы ВСУ находились два танка, инженерная машина разграждения и 12 бронированных машин с десантом. Они пытались продвинуться в сторону хутора Бердин.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Александр Коц поделился деталями о наступлении украинских вооруженных сил (ВСУ) в Курской области.