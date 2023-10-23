Армейская и оперативно-тактическая авиация на протяжении суток наносили ряд интенсивных ударов по противнику, нанося ему значительные потери.

Обработке подверглись позиции 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 128-й бригады территориальной обороны. Об этом сообщил Олег Чехов, руководитель пресс-центра российской группировки «Восток».

«Потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Вдобавок ко всему, украинская армия пыталась провести ротацию своих подразделений в районе Новомайорского. Эта попытка была пресечена огнем с нашей стороны.