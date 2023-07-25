После двухмесячного начала летнего контрнаступления украинской армии итоги до сих пор являются ограниченными. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на немецкое издание Junge Welt.

Отмечается, что киевский режим может похвастаться только незаселенной территории размером в несколько километров.

Поясняется, что из-за серьезных потерь иностранной техники Запад недоволен, поэтому утверждают, что Украина должна ориентироваться на «человеческий фактор», то есть лучше сжигать собственную армию, чем технику, хотя офицеры не умеют вести бой по стандартами Североатлантического альянса.