ВСУ предприняли попытку атаки беспилотниками российских патрульных кораблей
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Сегодня ночью ВСУ тремя надводными беспилотными катерами предприняли атаку на российские патрульные корабли в Черном море, сообщили в Минобороны.
Патрульные катера «Сергей Котов» и «Василий Быков» осуществляли контроль за судоходством в юго-западной части Черного моря.
Атака была безуспешной. Российские катера расстреляли дроны противника.
«Сергей Котов» и «Василий Быков» вернулись к выполнению своих задач.
После прекращения зерновой сделки Россия объявила, что будет задерживать любое судно, направляющееся в порты Украины. Под прикрытием зерновой сделки на Украину поставлялись военные грузы.