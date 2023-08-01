ВСУ предприняли попытку атаки беспилотниками российских патрульных кораблей

Сегодня ночью ВСУ тремя надводными беспилотными катерами предприняли атаку на российские патрульные корабли в Черном море, сообщили в Минобороны.

Патрульные катера «Сергей Котов» и «Василий Быков» осуществляли контроль за судоходством в юго-западной части Черного моря.

Атака была безуспешной. Российские катера расстреляли дроны противника.

«Сергей Котов» и «Василий Быков» вернулись к выполнению своих задач.

После прекращения зерновой сделки Россия объявила, что будет задерживать любое судно, направляющееся в порты Украины. Под прикрытием зерновой сделки на Украину поставлялись военные грузы.