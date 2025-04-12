ВСУ пытались отравить газом мирных жителей в Судже

В минувшую пятницу он посетил пункт временного размещения в Дмитриеве, где встретился с недавно эвакуированными из Суджи мирными жителями.

«Пускали газ, чтобы нас потравить. А мы вот все в слезах были, думаем: "Ну все, мы пропали". Все взялись: "Не плачьте, не плачьте". И слава Богу, мы в тишине выстояли, а потом они уже уехали», - рассказала Людмила.

Глава региона в своем телеграм-канале отметил, что в пункте временного размещения в Дмитриеве находятся 27 человек из приграничных районов.

Ранее сообщалось о том, что из Курской области вывезли и разместили в ПВР 731 человека.