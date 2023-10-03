ВСУ пытались семь раз предпринять атаки на Торском выступе и у Серебрянского лесничества

Каждый раз штурм был сорван умелыми действиями российских войск.

О боевых действиях на краснолиманском направлении за прошедшие сутки рассказал руководитель пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук. По его утверждению, в ударах, которые сорвали атаки неприятеля, самое активное участие принимали артиллерия и авиация.

«Сорваны и отражены семь атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*, - рассказал он.

Его слова привело ТАСС. Савчук добавил, что противник потерял порядка 60 своих бойцов. У него также были уничтожены бронеавтомобиль и пикап.

*признана в России террористической организацией и запрещена на ее территории