ВСУ снова атаковали город Шую в Ивановской области

Город Шуя в Ивановской области уже вторую ночь подряд подвергается атакам ВСУ.

В 03:20 местные жители услышали три хлопка и похожие на стрельбу звуки, сообщает телеграм-канал Mash.

По словам очевидцев, в жилых домах дрожали стены, срабатывали сигнализации автомобилей.

До этого власти региона предупреждали граждан о том, что объявлена опасность атаки БПЛА.

В результате атаки в ночь на 16 апреля пострадали два мирных жителя. Им была оказана медицинская помощь.

По данным Министерства обороны РФ, над Ивановской областью было уничтожено семь украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее сообщалось о том, что 15 апреля с 20:00 до 20:50 дежурные силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области семь украинских беспилотников самолетного типа.