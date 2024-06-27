ВСУ снова обстреляли Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле трех населенных пунктов региона со стороны ВСУ. В сообщении он указал, что, по предварительной информации, обошлось без жертв.

По данным Гладкова, под обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Там вражеский боеприпас прилетел на территорию одного частного домовладения. Из-за этого была повреждена пристройка. В жилом доме повреждены окна и фасад.

Под удар также попали село Новопетровка в Валуйском городской округе и город Грайворон. Населенные пункты были атакованы беспилотниками ВСУ. В результате этого повреждения получили частные и коммерческие строения.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории России. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области, где установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует в Крыму и Севастополе.

Министерство обороны РФ также регулярно сообщает о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в регионах страны.

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