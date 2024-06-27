Не БПЛА: загадочный взрыв произошел на хуторе в Ростовской области

На хуторе Иваново-Ясиновка в Ростовской области произошел взрыв. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Как пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на комментарий пресс-секретаря губернатора Ирину Четвертакову, случаев с украинскими беспилотниками не зафиксировано.

В связи с периодическими обстрелами ВСУ территорий России, в Ростовской области приняли грохот у хутора за падение или атаку БПЛА. На утро 26 июня жители нашли воронку и детали, похожие на части беспилотника. Однако по словам Четвертаковой, инцидентов с дронами зафиксировано в области не было. ЕДДС получали информацию от населения о подозрительном шуме.

«В результате взрыва никто не пострадал, частично повреждено остекление в домах поблизости. После поступившего сообщения на место выехали специалисты, которые определяют причину взрыва», — объяснила представитель администрации.

Напомним, недавно произошел крупный пожар в Азове. На территории нефтебазы загорелись резервуары с топливом после атаки ВСУ. Огнеборцы несколько дней пытались потушить возгорание.