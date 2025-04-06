ВСУ совершили атаки на энергосистемы сразу в нескольких регионах России

Украинские войска атаковали не менее трех регионов России и Крымский полуостров, нацелившись на энергетические системы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, с 5 по 6 апреля украинские силы атаковали энергосистемы в Брянской, Ростовской и Воронежской областях. Также налеты совершили на Крым. Было совершено не менее семи ударов, в результате которых объекты получили повреждения. Их масштаб не уточняется.

Также в МО РФ подчеркнули, что противник не прекращает свои нападения на российские энергетические объекты, несмотря на введенный мораторий на такие удары.

Напомним, 6 апреля ВС РФ освободили Басовку в Сумской области, о чем также доложили в Минобороны.

Ранее была раскрыта масштабная проблема в лагере украинской армии.