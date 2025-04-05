В связи с тяжелым положением ВСУ в Донбассе боевики массово дезертируют, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

Бегство военных стало масштабной проблемой украинской армии. По данным издания, украинцы самовольно покидают свои позиции и дезертируют.

Это связано с тем, что солдаты недовольны отсутствием ротации и самой невозможностью получить отпуск.

В результате в рядах ВСУ усиливается психологическое напряжение.

Отмечается, что впервые в истории Украины дезертирство стало самым распространенным преступлением, опережая воровство и мошенничество.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ хитро поразили пикап ВСУ в «антидроновом тоннеле».