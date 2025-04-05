В Германии назвали самое распространенное преступление в ВСУ
Раскрыта масштабная проблема в лагере украинской армии
Фото: [Медиасток.рф]
В связи с тяжелым положением ВСУ в Донбассе боевики массово дезертируют, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.
Бегство военных стало масштабной проблемой украинской армии. По данным издания, украинцы самовольно покидают свои позиции и дезертируют.
Это связано с тем, что солдаты недовольны отсутствием ротации и самой невозможностью получить отпуск.
В результате в рядах ВСУ усиливается психологическое напряжение.
Отмечается, что впервые в истории Украины дезертирство стало самым распространенным преступлением, опережая воровство и мошенничество.
Ранее сообщалось о том, что ВС РФ хитро поразили пикап ВСУ в «антидроновом тоннеле».