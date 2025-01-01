ВСУ обстреляли Шебекинский округ в новогоднюю ночь

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Шебекинскому району Белгородской области в первые минуты 2025 года. Согласно предварительным сведениям, жертв и пострадавших не зафиксировано. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его информации, в результате обстрела ВСУ в городе Шебекино в двух жилых домах повреждены окна. Также поступили сообщения о временном отключении электричества в населенных пунктах Зиборовка и Муром.

Губернатор отметил, что детали происшествия уточняются. Специалисты оперативных и аварийных служб начнут работы по устранению последствий с наступлением светлого времени суток.

Ранее сообщалось, что в первые минуты 2025 года украинские вооруженные силы осуществили ракетный обстрел Беловского района Курской области.