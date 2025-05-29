Дроны, атаковавшие Москву и другие регионы РФ, оснастили натовскими снарядами

Беспилотные летательные аппараты, совершившие атаки на Москву и другие российские регионы, были запущены с территорий Киевской и Черниговской областей Украины и несли боевую нагрузку, включающую снаряды, произведенные странами НАТО.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, беспилотники несли боеприпасы, содержащие поражающие элементы. В настоящее время эксперты проводят анализ обломков сбитых дронов, среди которых обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы. Предполагается, что в качестве оружия использовались минометные снаряды.

Российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 мск 28 мая успешно перехватили и ликвидировали 48 беспилотных летательных аппаратов украинского производства.