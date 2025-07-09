ВСУ целенаправленно атаковали гражданский транспорт в Курской области

Украинский беспилотник атаковал движущийся мопед на дороге у села Нижний Мордок. 37-летний водитель получил серьезные повреждения — врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные повреждения тела.

Пострадавшего экстренно доставили в Рыльскую ЦРБ, но вскоре перевезут в областную больницу Курска.

Напомним, что в Курске также произошла трагедия: умер пятилетний мальчик, получивший 30% ожогов тела при атаке дрона на местный пляж. Он закрывал собой мать, а позже не пережил транспортировку в Москву из-за серьезности травм.