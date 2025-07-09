ВСУ целенаправленно атаковали гражданский транспорт в Курской области
В Курской области украинский БПЛА ударил по мужчине на мопеде, он ранен
Фото: [Машина скорой помощи в Москве/Медиасток.рф]
В Глушковском районе Курской области украинский БПЛА атаковал гражданский мопед. Серьезные ранения получил мужчина, сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.
Украинский беспилотник атаковал движущийся мопед на дороге у села Нижний Мордок. 37-летний водитель получил серьезные повреждения — врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные повреждения тела.
Пострадавшего экстренно доставили в Рыльскую ЦРБ, но вскоре перевезут в областную больницу Курска.
Напомним, что в Курске также произошла трагедия: умер пятилетний мальчик, получивший 30% ожогов тела при атаке дрона на местный пляж. Он закрывал собой мать, а позже не пережил транспортировку в Москву из-за серьезности травм.