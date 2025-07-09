Скончался ребенок, закрывший собой маму от дрона ВСУ на пляже в Курске

Пятилетний мальчик, получивший тяжелые ожоги на курском пляже, не выжил после трагического происшествия. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-канал врио главы Курской области Александра Хинштейна.

Несмотря на все усилия медиков, спасти ребенка не удалось, его организм не справился с повреждениями, охватившими более 30% тела. Малыш скончался во время экстренной транспортировки в столичную больницу.

Семье погибшего ребенка обещали полное сопровождение — как материальное, так и психологическое.

«Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным!» — написал Хинштейн.

Напомним, что ВСУ атаковали пляж Курска 9 июля. Пятилетний ребенок во время налета дронов закрыл собой маму и получил тяжелые ожоги. Кроме него погибли три человека, семеро пострадали.

Ранее сообщалось, что Россия подготовит жесткий ответ после теракта ВСУ на пляже в Курске.