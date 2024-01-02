ВСУ ударили «натовскими» снарядами по Горловке и Донецку
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2 января ВСУ начали массированные обстрелы территорий РФ.
В Киеве и ряде областей Украины гремели взрывы, а в большинстве районов пропало электричество. После этого сигнал ракетной опасности прозвучал в Белгороде, который не так давно подвергался атаке ВСУ. Тревога звучала на протяжении двух часов: за это время российские ПВО отбили пять ракет, летящих в сторону Белгородской области.
Как сообщает представительство ДНР, это не единственные атаки со стороны украинской армии. Ночью 2 января она выпустила ракеты на Дзержинск, населенный пункт Горловка, по Желанному Второму и Карловке (Донецк).
Как минимум 8 снарядов натовского калибра улетело в сторону указанных населенных пунктов. В обед ВСУ продолжили обстрел западным вооружением: под атаку попал Петровский район Донецка.
Информации о последствиях обстрела и пострадавших пока нет.