ВСУ ударили по храму в Курской области на фоне переговоров в Стамбуле

В день проведения переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, Вооруженные силы Украины нанесли удар по храму, расположенному в поселке Теткино Курской области. Обстрел велся из РСЗО Himars, и по населенному пункту было выпущено как минимум четыре ракеты. Обошлось без жертв, сообщил телеграм-канал SHOT.

Кроме того, взрывы прогремели вблизи больницы в Теткино, в результате чего были повреждены оконные стекла. Также сообщается о разрушении моста в селе Коренево.

Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Россией.