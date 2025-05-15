ВСУ ударили по храму в Курской области на фоне переговоров в Стамбуле
ВСУ атаковали храм в Теткино Курской области на фоне переговоров с РФ в Стамбуле
Фото: [unsplash.com]
В день проведения переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, Вооруженные силы Украины нанесли удар по храму, расположенному в поселке Теткино Курской области. Обстрел велся из РСЗО Himars, и по населенному пункту было выпущено как минимум четыре ракеты. Обошлось без жертв, сообщил телеграм-канал SHOT.
Кроме того, взрывы прогремели вблизи больницы в Теткино, в результате чего были повреждены оконные стекла. Также сообщается о разрушении моста в селе Коренево.
Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Россией.