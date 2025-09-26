Беспилотник ВСУ ударил по подростку в российском регионе

В Курской области беспилотник ВСУ атаковал 15-летнего подростка. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Инцидент произошел в деревне Золотаревка, расположенной в Рыльском районе.

По словам главы Курской области, в результате атаки юноша получил множественные слепые осколочные ранения. Пострадали голова, грудная клетка, область живота, левая рука и обе ноги.

Медики также диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. На месте происшествия ребенку оказали первую медицинскую помощь. Хинштейн подчеркнул, что подростка транспортируют в областную больницу Курска для дальнейшего лечения.

Накануне аналогичный инцидент был зафиксирован в деревне Гирьи в Курской области, где украинский беспилотник атаковал 66-летнего местного жителя. У мужчины обнаружены множественные слепые осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) днем уничтожили шесть БПЛА над тремя регионами страны.