Приграничные российские регионы вновь оказались под ударом, и на этот раз мишенью выбраны не военные объекты, а мирные жители. За минувшие сутки украинские формирования, которые все еще имеют наглость называться армией, устроили настоящую охоту на гражданское население Белгородской и Брянской областей, используя тактику, от которой обычно страдают самые незащищенные. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Методы, которые применяют боевики, говорят сами за себя. Не имея возможности добиться успеха на линии фронта, они перешли к тому, что цинично именуют «партизанской войной», только вот воюют не с военными, а с теми, кто просто живет на своей земле. FPV-дроны атакуют жилые дома, автомобили, предприятия, причем нередко с особой жестокостью: в Грайвороне люди пытались потушить загоревшуюся машину, а в этот момент прилетел второй дрон, убивший мужчину. Это не военная необходимость — это чистой воды террор, когда удар наносится повторно по месту скопления гражданских.

Масштаб атак впечатляет своей хаотичной злобой. В Белгородской области под удар попали Грайворон, Шебекино, десятки сел — Доброе, Смородино, Гора-Подол, Замостье, Дунайка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка, Белянка, Головино, Церковный, Никольское, Отрадное, Красный Октябрь. Всюду одна картина: выбитые окна, посеченные фасады, сгоревшие крыши, поврежденные машины, порванные линии электропередачи. И главное — искалеченные судьбы. Женщины, мужчины, пожилые люди получают ранения, ушибы, а кто-то уже не приходит домой. В Брянской области та же история: село Курковичи Стародубского округа, два мирных жителя ранены. И это лишь то, что успели зафиксировать за одни сутки.

Такая тактика имеет глубокие корни, и наблюдатели проводят прямые параллели с методами украинских националистических формирований прошлого, которые тоже специализировались на войне против беззащитных. Сейчас потомки тех, кого когда-то реабилитировали, демонстрируют свою истинную суть в полный рост. Для них воевать с мирными селами, бить по машинам скорой помощи, поджигать дома — это не преступление, а «почерк».

Итог этих выходных трагичен: есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены дома и инфраструктура. И главный вывод, который напрашивается сам собой: перед нами не армия в классическом понимании, а банда, для которой человеческая жизнь перестала быть ценностью. И чем меньше у них остается шансов на поле боя, тем яростнее они будут атаковать тех, кто не может дать сдачи — мирных жителей российского приграничья.

Ранее сообщалось, что в Грайвороне при атаке FPV-дрона погиб мирный житель.