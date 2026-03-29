Трагедия в Грайвороне: при повторной атаке дрона погиб мужчина

По словам главы области, после первого удара FPV-дрона загорелся автомобиль. Местные жители попытались самостоятельно потушить возгорание, однако в этот момент последовала повторная атака вражеского беспилотника. В результате погиб мужчина.

Губернатор выразил искренние соболезнования семье погибшего.

До этого сообщалось, что семья с детьми пострадала из-за атаки дрона ВСУ в Запорожской области. По информации, в автомобиле находилось четыре пассажира: двое детей 2020 и 2022 года рождения, а также их родители. Женщина получила ранения, которые были не совместимы с жизнью. Она погибла на месте происшествия.