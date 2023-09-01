ВСУ в ходе утренней атаки у Работино потеряли больше полутора сотен человек

О том, чем сегодня закончилась для украинской армии попытка атаковать российские позиции, рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Началась атака, по его утверждению, в районе 7 часов 30 минут утра. Неприятель в количестве двухсот человек при поддержке легкобронированной техники двинулся вперед.

«По противнику было нанесено массированное огневое поражение, они понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий», - заявил глава региона.

Его слова привели РИА Новости. В результате неудачного наступления противник потерял 156 своих бойцов.