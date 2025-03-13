ВСУ вновь пытаются массово атаковать Россию беспилотниками: что известно к этому часу

Украинские боевики, похоже, по приказу киевских властей решили повторить массовую атаку ряда российских территорий при помощи БПЛА. Минобороны и ряд российских пабликов сообщают подробности вражеской атаки.

В Воронежской области были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. В результате падения одного из них возник пожар на объекте инфраструктуры, который в настоящее время пытаются потушить.

В Ростовской области были сбиты пять беспилотников. Из-за падения одного из них на территории промышленного объекта в хуторе Калининский Шолоховского района начался пожар. К счастью, никто из рабочих не пострадал.

В Брянской области были обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Три беспилотника уничтожены над территорией Калужской области, один — над Белгородской.

«C 20:00 до 22:30 перехвачено и уничтожено 14 украинских БПЛА. По пять — над Брянской и Ростовской областями, три — над Калужской, еще один — над Белгородской областью», — сообщили в Минобороны.

Ранее поступала информация о том, что в трех субъектах Российской Федерации были введены ограничения на функционирование аэропортов в связи с риском нападения беспилотных летательных аппаратов. Это касается аэропортов в Саратове, Калуге и Волгограде.