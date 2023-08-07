ВСУ за сутки обстреляли сорок населенных пунктов в Запорожской области

Удару подверглись деревни и поселки, которые расположены на васильевском, пологовском и токмакском направлениях.

При этом ранения получили шесть человек, которые проживают в городе Днепрорудное. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий.

«Противник совершил 40 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области», - написал он в своем микроблоге.

Губернатор добавил, что двое пострадавших днепроруднинцев находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизни.