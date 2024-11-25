Жители освобожденного российскими военными Селидово в ДНР продолжают рассказывать жуткие истории о бесчинствах, которые творили все последнее время украинские боевики.

Как рассказал в беседе с РИА Новости горожанин Владимир Романенко, украинские военные не пощадили его семью из пяти человек. В одночасье мужчина лишился жены и остальных домочадцев. Когда боевики отступали, они стали особо кровожадными.

«Я вышел на улицу и слышу: кричит, невысокого роста, крикнул: „Все из дома, лицом к стене!“. И он так встал, что я его увидел, с туалета выхожу, и он (боец ВСУ — ред.) начинает стрелять, с моей жены начал, и пошел, он видел меня… когда пришел, а потом, когда пришел, смотрю, они сожжены, полностью сожжены», — рассказал потерявший семью житель Селидово.

Владимир признался, до сих пор не понимает, как сам смог спастись от извергов. Единственное запомнилось, как стрелял в его сторону украинский боевик, когда мужчина спасался бегством.

Как рассказал собеседник журналистов, когда ВСУ ушли из Селидово, он вернулся к дому, сложил останки убитых и сожженных родных в пакеты, а после захоронил их на заднем дворе дома.

Ранее сообщалось, что российские военные продолжают находить в Селидове тела местных жителей, зверски убитых украинскими боевиками.