Украинские силовики заложили взрывчатку в плотину гидроэлектростанции для ее последующего подрыва. Затем они обвинят РФ в этом преступлении.

Об этом заявили РИА Новости со ссылкой на рассказ одного из представителей российского силового ведомства.

«Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью обвинения российской армии в атаке на станцию», - сообщил тот.

Эти сведения были получены от одного из украинских военных, которые обеспечивают безопасность Кременчугской гидроэлектростанции. Такой взрыв не будет первым подобным случаем, поскольку в июне этого года ВСУ уже разрушили Каховскую ГЭС, из-за чего воды Днепра затопили ряд населенных пунктов.