Вторичный рынок недвижимости оказался под ударом спланированной кампании

Российский рынок недвижимости охватила странная эпидемия: все чаще пожилые люди, продав свои квартиры, впоследствии заявляют о мошенничестве и через суд требуют вернуть жилье. Эксперты видят в этом не случайное явление, а спланированную кампанию, призванную подорвать доверие ко вторичному жилью. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Депутат Михаил Делягин прямо связывает эту ситуацию с государственной политикой и интересами застройщиков. Из-за высокой ключевой ставки продажи новостроек замедлились, тогда как «вторичка» сохраняет привлекательность благодаря ценам, развитой инфраструктуре и качеству советского домостроения. По логике эксперта, уничтожение конкуренции со стороны вторичного рынка становится для девелоперов вопросом выживания.

Последствия уже налицо: суды массово удовлетворяют иски пожилых продавцов, оставляя добросовестных покупателей без денег и без жилья. Ни справки от психиатра, ни видеофиксация сделки не гарантируют защиты — риелторы признают, что надежных инструментов для безопасных сделок больше не существует.

Итогом становится системный кризис доверия на вторичном рынке. Покупатели, опасаясь потерять средства, начинают рассматривать только новостройки, что играет на руку застройщикам. Блогер Александр Картавых предлагает радикальное решение — применение полиграфа к заявителям о мошенничестве, однако пока единственной надеждой остается возможная реакция Верховного суда на сложившуюся практику.

