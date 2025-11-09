Пенсионерка из Москвы продала квартиру для «поимки» «черных риелторов»

В Москве зафиксирован один из самых масштабных случаев мошенничества, жертвой которого стала пожилая женщина. По информации столичной прокуратуры, злоумышленники, используя отработанные схемы социальной инженерии, похитили у пенсионерки денежные средства и недвижимость на общую сумму почти 28 млн руб.

Как установили правоохранители, все началось с обманного звонка. Мужчина, представившийся сотрудником телеком-компании, под предлогом предоставления полугодовой льготы на услуги связи выманил у доверчивой женщины ее паспортные данные.

Вскоре атака на пенсионерку продолжилась. На следующий звонок она ответила уже совершенно другим мошенникам, которые, прикрываясь именем правоохранительных органов, стали угрожать ей уголовным преследованием. Поддавшись панике, женщина передала курьеру свыше 600 тыс. руб. наличными.

Однако на этом требования «телефонных кураторов» не закончились. Они заставили пенсионерку приобрести новый мобильный телефон, сим-карту, а также купить килограмм золота на 9 млн руб., которые она сняла со своих банковских счетов.

Кульминацией многоходовой аферы стала операция с недвижимостью. Злоумышленники убедили москвичку, что для поимки «черных риелторов» ей необходимо фиктивно продать свою квартиру.

Женщина, поверив в легенду, съехала из дома и сняла другое жилье, где, по инструкции, должна была дожидаться «задержания преступников». В реальности сделка купли-продажи была настоящей, и денег за свою квартиру пенсионерка так и не получила. Вернувшись через два месяца в свой дом, она обнаружила входные двери с новыми замками.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка, инцидент взят на контроль Кунцевской межрайонной прокуратурой.

