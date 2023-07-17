Второй класс пожарной опасности ожидается в лесах Подмосковья в ближайшие два дня

Сегодня на всей территории Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности, во вторник в трех лесничествах — Шатурском, Егорьевском и Орехово-Зуевском — он поднимется до третьего, а уже в среду опустится до первого.

Как сообщила пресс-служба областного Комлесхоза, в минувшую пятницу на землях лесного фонда региона был зафиксирован один пожар. Его площадь составила 0,01 гектара. Возгорание случилось на территории Бородинского лесничества. К тушению привлекали свыше двадцати человек и семь единиц техники. В выходные лесных пожаров в Подмосковье не было.

В ближайшие дни температура воздуха в регионе днем прогреется до плюс двадцати семи градусов. Местами возможны небольшие дожди, уточнили в ведомстве. При этом в среду ожидается похолодание до плюс двадцать одного градуса.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил в ЦУР систему оперативного управления силами и средствами тушения лесных пожаров, к которой подключены почти 130 камер.