Второй класс пожарной опасности прогнозируется сегодня на большей части Подмосковья

Сегодня на большей части Подмосковья прогнозируется второй класс пожарной опасности, а в четырех лесничествах он опустится до первого, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства.

Во вторник и в среду в большинстве лесничеств тоже будет второй класс пожарной опасности, однако завтра в Бородинском лесничестве он поднимется до третьего, а послезавтра такая же ситуация будет в Дмитровском и Ногинском лесничествах.

Жителей Подмосковья призвали незамедлительно сообщать о возгораниях по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны — 8-800-100-94-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить пожарную безопасность в лесах региона.