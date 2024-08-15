Второй класс пожарной опасности прогнозируется в Подмосковье в ближайшие дни

В ближайшие дни на большей части территории Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В ряде лесничеств класс пожарной опасности поднимется до третьего: сегодня и завтра — в Ступинском, Подольском, Наро-Фоминском и Орехово-Зуевском, в субботу к ним добавятся Истринское и Ногинское лесничества.

Жителям Подмосковья напомнили, что о возгорании в лесах нужно сразу же сообщать по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил округа с повышенным риском подтоплений.