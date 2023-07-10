Второй класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья в ближайшие дни

В ближайшие три дня на большей части территории Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

При этом в нескольких лесничествах до среды прогнозируется третий класс пожарной опасности: в Бородинском, Волоколамском, Ногинском, Подольском, Орехово-Зуевском и Клинском.

Накануне на землях лесного фонда региона произошло два пожара общей площадью 0,05 гектара. Возгорания случились в Шатурском и Звенигородском лесничествах и были ликвидированы в день их обнаружения. К тушению привлекали шестнадцать человек личного состава лесопожарных служб и шесть единиц техники.

В Комлесхозе региона уточнили, что сегодня в Московской области воздух прогреется до 22 градусов, во вторник и среду ожидается понижение температуры до 17 градусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что при возникновении лесных пожаров каждая минута имеет определяющее значение.