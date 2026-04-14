Второй скандал за Пасху: вслед за «кальянщицей» из Москвы уголовное дело грозит 20-летней блогерше из Ленобласти

Скандальный пасхальный снимок 20-летней жительницы Мурино вызвал широкий резонанс и привлек внимание правоохранительных органов. Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) в отношении девушки, которая разместила в своих соцсетях провокационное фото: на нем пасхальный кулич соседствовал на столе с интимной игрушкой.

Сотрудники следственного отдела по городу Мурино установили личность подозреваемой. В официальном сообщении СК Ленобласти говорится, что «принимаются меры к ее задержанию, после чего ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения». Девушка, по предварительным данным, не выходит на связь. После того, как фотография разлетелась по интернету, автор сначала принесла извинения, удалила скандальный пост, а затем деактивировала и все свои аккаунты в соцсетях.

«Я сама крещеная и не вкладывала ни капли негатива в выложенный мною пост, не хотела кого-либо этим задеть, оскорбить или осквернить религию», — так девушка пыталась оправдаться перед подписчиками, когда на нее обрушился шквал критики.

Впрочем, ее публичные извинения не помогли. Этот инцидент стал вторым громким делом об оскорблении чувств верующих за последние дни: накануне в Москве по той же статье была задержана 27-летняя кальянщица, опубликовавшая видео, где она использовала кулич в качестве чаши для кальяна.