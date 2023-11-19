Вулкан Попокатепетль выбросил столб пара и пепла в Мексике

В воскресенье, 19 ноября, Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (Cenapred) сообщил о выбросе пара и пепла вулканом Попокатепетль в Мексике.

Попокатепетль, действующий вулкан вблизи столицы Мехико, является второй по высоте горой в Мексике после Орисабы, достигая высоты 5426 метров (5675 метров у Орисабы).

Центр отметил, что с утра и до настоящего момента наблюдается постоянный выброс пара, вулканических газов и пепла, распространяющихся в юго-западном направлении. Зафиксировано 30 таких выбросов. В поселках Мехико и населенных пунктах города Морелос замечен пеплопад.

Cenapred объявил о повышении уровня тревоги до второй фазы желтого уровня. В системе трехуровневой вулканической опасности в Мексике это соответствует среднему уровню тревоги, разделенному на фазы.

Ранее мы сообщали, что в нескольких регионах России объявлено штормовое предупреждение в связи с ураганным ветром и увеличением количества осадков. Сильный ветер зафиксирован в Кузбассе и Алтайском крае.