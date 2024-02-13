Вулканолог Плечев перечислил последствия извержения вулкана в Исландии
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В Исландии на полуострове Рейкьянес случилось второе за год извержение вулкана, находящегося в 40 км от Рейкьявика. Нет информации о пострадавших. Трещина от извержения достигла трех километров в длину, и фонтаны лавы были видны из исландской столицы. По словам вулканолога Павла Плечева, извержение этого вулкана является не совсем рядовым событием. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что Рейкьянос является классическим местом, где имеются все породы вулканических пород.
По мнению специалиста, при этом число извержений на данной территории снизилось за последнее столетие.
Он отметил, что это извержение все-таки не очень страшное, и за исключением разрушений построек никаких иных последствий не будет.