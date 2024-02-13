Вулканолог Плечев перечислил последствия извержения вулкана в Исландии

В Исландии на полуострове Рейкьянес случилось второе за год извержение вулкана, находящегося в 40 км от Рейкьявика. Нет информации о пострадавших. Трещина от извержения достигла трех километров в длину, и фонтаны лавы были видны из исландской столицы. По словам вулканолога Павла Плечева, извержение этого вулкана является не совсем рядовым событием. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.