Вулканолог Плечов определил наиболее сейсмоопасные российские регионы

За минувшие сутки в мире случилось сразу несколько землетрясений, которые оставили свои следы. Сильнее всего пострадали КНР, Боливия и штат Техас. В Сети раздувается паника, многие пишут о том, что ждут извержения Йеллоустонуского вулкана. Вулканолог Павел Плечов пояснил, чего следует ждать в ближайшем будущем и пострадает ли Россия от землетрясений наши общество и окружающая среда. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Ученый подчеркнул, что у землетрясений и извержений вулканов всегда одни и те же причины — движение тектонических плит внутри Земли, однако прямой связи между ними нет. При этом то, что землетрясения происходят по земному шару, является явным преувеличением.

По его словам, в ближайшее время могут произойти землетрясения на Камчатке, Курилах, в Крыму, на Кавказе, Байкале и в Саянах. Камчатку не накроет пеплом и вообще жутких последствий удастся избежать. При этом имеется каталог землетрясений, где указано, что каждые сутки проходят и десятки землетрясений. Тем не менее нашу планету не накроет волна землетрясений.

По мнению вулканолога, каждый год извергаются до 30 вулканов.