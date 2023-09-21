ВВС: главком ВСУ Залужный может стать фигурантом уголовного дела

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела по оставлению юга Украины, сообщила украинская служба ВВС со ссылкой на источники.

Отмечается, что следствие идет уже полтора года, и следовали уже беседовали с Залужным. Пока обвинение никому не предъявлено, продолжаются допросы представителей военного командования и гражданской администрации.

На фоне провала украинского контрнаступления на Залужного вполне могут возложить ответственность за неудачи. Ранее СМИ сообщали, о разногласиях между Залужным и Владимиром Зеленским относительно стратегии ведения боевых действий.

В узких политических кругах расследование уже называют «делом Залужного», отмечает ВВС.