Выбил калитку храма и крыл матом: пьяного москвича задержали в Гольяново за нападение на церковное ограждение

На востоке столицы сотрудники Росгвардии пресекли дебош на территории храмового комплекса. По информации пресс-службы столичного управления ведомства, охранник сообщил прибывшему наряду о нетрезвом посетителе, который вел себя агрессивно, выкрикивал нецензурную брань и угрожал ему физической расправой, передает агентство «Москва».