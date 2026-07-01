Выбил калитку храма и крыл матом: пьяного москвича задержали в Гольяново за нападение на церковное ограждение
Росгвардия: пьяного москвича задержали за дебош на территории храма в Гольяново
На востоке столицы сотрудники Росгвардии пресекли дебош на территории храмового комплекса. По информации пресс-службы столичного управления ведомства, охранник сообщил прибывшему наряду о нетрезвом посетителе, который вел себя агрессивно, выкрикивал нецензурную брань и угрожал ему физической расправой, передает агентство «Москва».
Нарушитель игнорировал требования прекратить безобразие и ударом ноги повредил калитку церковного ограждения. Росгвардейцы задержали 52-летнего москвича и передали полиции. Причиной своего поведения задержанный назвал неприятие христианской веры.