Выбросившего семью из окна москвича отправят на лечение

Московская прокуратура сообщила «Ленте.ру», что 39-летний житель столицы, вытолкнувший из окна многоэтажного дома свою жену и ребенка, признан невменяемым.

По данным прокуратуры, судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает тяжелым психическим заболеванием. На момент совершения ужасного деяния он был не способен понимать, что делает, и не мог контролировать свои поступки, представляющие опасность для общества. Теперь он будет направлен на принудительное лечение в специализированную психиатрическую больницу.

Прокуратура уже утвердила соответствующее постановление и передала все материалы уголовного дела в судебные органы. Обвиняемый в настоящее время находится под стражей. Ему инкриминируют убийство двух человек (часть 2 статьи 105 УК РФ).

В конце августа 2024 года жители многоквартирного дома в Москве сообщили в полицию об обнаружении тел женщины и младенца возле дома.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов штурмовали квартиру, где забаррикадировался отец семейства. Его экстренно госпитализировали с серьезным отравлением. По предварительной информации, мужчина сначала выбросил из окна своего ребенка, а затем и жену.

Ранее сообщалось, что бывший муж вывез в лес и зарезал известного волонтера «Лизы Алерт» Манюню.