Выгнал из Сирии, оставил с младенцем: раскрыты детали биографии женщины с мертвым ребенком в коляске

Шокирующая трагедия, произошедшая в Дербенте, обрастает новыми жуткими подробностями. Напомним, 24 февраля стало известно, что полицейские обнаружили тело двухлетней девочки в коляске, которую по улице возила ее мать. Ребенок, по предварительным данным, скончался от истощения. Как выяснил РЕН ТВ, у задержанной женщины выявлены психические отклонения.

По информации источника, семейная драма разворачивалась задолго до трагической развязки. Женщина проживала в Сирии, но после того, как муж узнал, что девочка не от него, он выгнал ее. Матери с младенцем пришлось возвращаться в Дагестан. При этом, по предварительным данным, у нее осталось еще пятеро детей, их местонахождение в настоящий момент неизвестно и устанавливается следствием.

Сам инцидент произошел еще 20 февраля на проспекте Агасиева в районе автовокзала «Северный». Патрульные обратили внимание на женщину в никабе, чье поведение показалось им суетливым и странным. При проверке документов и досмотре коляски они обнаружили тело ребенка без признаков жизни. Сама женщина объяснила, что девочка умерла от голода, и она тоже несколько дней ничего не ела.

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. В рамках расследования следователям также предстоит дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые могли предотвратить трагедию.