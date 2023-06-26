Выход есть: российский депутат Черкасов посоветовал «ЛизаАлерт» плотнее работать с МЧС, чтобы лучше искать людей

В этом году на большей части территории России введен запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов. Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассказал, с какими трудностями в связи с этим сталкиваются поисковики.

Если еще в прошлом году можно было успешно искать пропавших при помощи дронов, то в этом году на большей части территории России губернаторы ввели запрет на полеты БПЛА.

«Для поисковых нужд их разрешают, но приходится преодолевать различные сложности», — рассказал Сергеев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник добавил, что в связи с действием средств радиоэлектронной борьбы на больших площадях неба отсутствует навигация, поэтому при обнаружении пропавшего человека с вертолета невозможно отметить на навигаторе точку, где он находится, и отправить туда спасателей.

Как объяснил заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Николай Черкасов, из этой ситуации есть выход. В нашем регионе, например, введен специальный режим использования квадрокоптеров. Их разрешено запускать сотрудникам МЧС.

«Думаю, отряду „ЛизаАлерт“ стоит наладить постоянный плотный контакт с подразделениями МЧС Московской области, и проблемы с использованием беспилотников у них не будет. Знаю, что они часто не согласовывают свои действия с ведомствами. Что касается геолокации, то проблемы тут, конечно, возникают. Но есть другие методы работы. Можно менять формы поиска, нарастить количество поисковиков», — сказал депутат корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник отметил, что до прихода в нашу жизнь гаджетов задачи поиска людей успешно решали без них. По мнению депутата, запреты продлятся недолго.

«Думаю, скоро мы вернемся к использованию привычных гаджетов и привычных систем поиска», — резюмировал Черкасов.

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