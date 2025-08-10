Выяснилось, какими типами дронов ВСУ атаковали российские регионы ночью

Прошедшей ночью ВСУ предприняли попытку атаковать российские регионы с использованием новых типов беспилотников. По данным SHOT, противник применял ударные БПЛА FP-1 и «Рубака», которые шли к целям «стаями» по 15-20 единиц.

Отмечается, что вылеты украинских дронов фиксировались с территории Киевской и Николаевской областей.

По данным телеграм-канала, дроны FP-1, которые Украина активно использует с весны 2025 года, оснащены кумулятивными зарядами массой по 50 кг каждый. Беспилотники «Рубака» несли пластитовые взрывчатые вещества.

Как ранее сообщило Министерство обороны РФ, всего за ночь российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен и перехвачен 121 украинский беспилотник.

Ранее очевидец заснял последствия падения украинского БПЛА на жилой дом в Саратове. В результате атаки ВСУ погиб как минимум один человек.