Вылетевший из Стамбула в Петербург самолет экстренно вернулся обратно

Лайнер турецкой авиакомпании AJe, вылетевший из Стамбула в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт из-за плохого самочувствия пилота. Об инциденте в ночь на 10 августа сообщил портал HavaSosyalMedya.

Самолет выелетел из аэропорта имени Сабихи Гёкчен в 21:09 субботы (время совпадает с мск). Но в небе над Румынией лайнер развернулся и в 23:39 вернулся в Стамул.

Такое решение было принято экипажем в связи с недомоганием одного из пилотов.

В Стамбуле мужчину уже ждали врачи. Рейс выполнил другой пилот.

В настоящее время здоровью пилота ничто не угрожает.

