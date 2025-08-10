Вылетевший из Стамбула в Петербург самолет экстренно вернулся обратно
Недомогание пилота: как экипаж AJet предотвратил катастрофу
Фото: [pxhere.com]
Лайнер турецкой авиакомпании AJe, вылетевший из Стамбула в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт из-за плохого самочувствия пилота. Об инциденте в ночь на 10 августа сообщил портал HavaSosyalMedya.
Самолет выелетел из аэропорта имени Сабихи Гёкчен в 21:09 субботы (время совпадает с мск). Но в небе над Румынией лайнер развернулся и в 23:39 вернулся в Стамул.
Такое решение было принято экипажем в связи с недомоганием одного из пилотов.
В Стамбуле мужчину уже ждали врачи. Рейс выполнил другой пилот.
В настоящее время здоровью пилота ничто не угрожает.
