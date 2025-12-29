Вымогатель в погонах: за что экс-вице-губернатора Краснодарского края отправили на 11 лет за решетку

В Краснодарском крае вынесен суровый приговор по громкому коррупционному делу. Бывший заместитель губернатора Сергей Власов осужден на 11 лет колонии строгого режима и оштрафован на 90 миллионов рублей за вымогательство многомиллионных взяток, пишут в Telegram-каналах.

Как установило следствие, возглавляя департамент строительства, Власов узнал, что генеральный директор краевой компании «РСК КК» Василий Хейман получал незаконные откаты от субподрядчиков. Вместо того чтобы пресечь преступную схему, экс-чиновник сам стал ее частью, потребовав от Хеймана передавать ему 50% от всех нелегальных выплат. В обмен Власов пообещал обеспечить компании бесперебойное бюджетное финансирование.

Однако гендиректор «РСК КК» не пошел на сделку, а обратился с заявлением в правоохранительные органы. Благодаря этому, в мае прошлого года Сергея Власова задержали с поличным в момент получения части взятки в размере 3 миллионов рублей.

