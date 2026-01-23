Пассажирский рейс из Таиланда в Россию подал сигнал бедствия во время полета. Как сообщают Telegram-каналы, Boeing 757-2Q8 авиакомпании Azur Air, следовавший по маршруту Пхукет — Барнаул, подал код 7700. Этот международный сигнал используется экипажами для обозначения чрезвычайной ситуации на борту, требующей немедленного внимания авиадиспетчеров и подготовки экстренных служб на земле.

В настоящее время точная причина происшествия не раскрывается. Известно, что авиалайнер более с чем двумя сотнями пассажиров на борту изменил курс и готовится к экстренной посадке.

В качестве аэродрома назначения выбран международный аэропорт Ланьчжоу в Китайской Народной Республике. Спасательные службы аэропорта приведены в состояние готовности для оказания помощи после приземления. Информация о состоянии пассажиров и экипажа уточняется.