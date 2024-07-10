Выпала из окна во время семейной ссоры: Восьмиклассница случайно упала с третьего этажа в Ивантеевке

Пятнадцатилетняя девочка поругалась с матерью, и в попытке припугнуть родительницу суицидом, чтобы та разрешила ей играть в телефоне, случайно сорвалась вниз с высоты третьего этажа. Об этом рассказывает SHOT .

Известно, что конфликт случился в одной из квартир жилого дома в Центральном проезде в Ивантеевке в Городском округе Пушкинский. Причина была банальной — мать отругала 15-летнюю дочь за то, что та часами сидит в телефоне и не делает ничего по дому. После этого у школьницы отобрали смартфон, она разозлилась и убежала в комнату, угрожая покончить с собой.

Девочка вскочила на подоконник, не удержалась и сорвалась вниз. Мама девочки тут же вызвала скорую, школьницу экстренно госпитализировали. в медучреждении у поступившей пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую траву, сотрясение мозга, перелом костей таза, закрытый перелом левой руки и множество ушибов.

Отмечается, что позднее девочка объяснила, что не собиралась причинять себе вред, лишь хотела поманипулировать матерью. В настоящее время полиция проводит проверку.