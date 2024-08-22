Выпрыгнувший из переноски кот устроил ДТП на трассе в Солнечногорске

Балерина Екатерина Васильева разыскивает своего кота Ерофея, который стал причиной ДТП на трассе М-11 в Солнечногорске, сообщает Regions .

Артистка рассказала изданию, что ехала по платной дороге вместе с дочкой и котом. Питомец находился в переноске, но ему удалось ее вскрыть. После этого он внезапно запрыгнул на руль. Балерина потеряла управление и машина несколько раз перевернулась.

С места ДТП женщина и ее дочь уехали на эвакуаторе, а кот убежал. Вскоре семья вернулась на место аварии, чтобы разыскать питомца, но сделать этого не удалось.