Выращивал коноплю в подвале гаража: В городе Жуковский задержали мужчину, сбывавшего наркотики

Сотрудники полиции в городском округе Жуковский задержали сорокапятилетнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленник в подвале своего гаража, расположенного в ГСК «Застава», организовал лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений. Для этого он закупил семена, удобрения, тепловые лампы, увлажнитель воздуха и другое необходимое оборудование.

При осмотре помещения сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 9 кустов растений, две трехлитровые и одна семисотграммовая стеклянные банки с веществом растительного происхождения, электронные весы, упаковочный материал, пластиковая бутылка со следами горения и сверток из фольги с веществом растительного происхождения.

По результатам химического исследования установлено, что изъятые растения являются коноплей, а вещество, находящееся в одной из банок, является наркотическим средством из конопли – марихуаной. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.