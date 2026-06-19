Вырвался из рехаба: россиянин избежал колонии за кромсание супруги ножом

Сокольский районный суд Вологодской области вынес приговор 41-летнему местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения ударил жену ножом. Одно из ранений оказалось опасным для жизни. Мужчина полностью признал вину, но заявил, что не помнит подробностей произошедшего. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил наказание, пишет RuNews24ru .

Конфликт произошел вечером 17 февраля в Соколе. Пьяный мужчина в ходе ссоры схватил нож и нанес супруге два удара — в плечо и в живот. Последнее ранение оказалось крайне тяжелым и угрожало жизни потерпевшей.

Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Действия квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). В суде фигурант вину признал, но заявил, что почти ничего не помнит. При этом он выразил доверие показаниям жены и исключил возможность оговора.

По словам потерпевшей, муж проходил лечение от алкоголизма, но самовольно прервал курс, вернулся домой и выпил. Перед инцидентом он вел себя неадекватно: выкинул в окно бытовую технику. Когда женщина легла спать, он разбудил ее и просил составить компанию. Получив отказ, взял нож.

Женщина отметила, что подобной агрессии от мужа раньше не наблюдалось — вероятно, сказалось опасное сочетание алкоголя с лекарствами. Она приняла извинения и примирилась с ним. Суд же принял во внимание явку с повинной, раскаяние, примирение сторон и состояние здоровья подсудимого. Приговор — два года условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, осужденному предписано пройти лечение от алкоголизма и официально трудоустроиться.