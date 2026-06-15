«Вышел один на один, а напали всей толпой»: в Северной Осетии гость свадьбы открыл стрельбу по оппоненту

В Северной Осетии возле банкетного зала на улице Дзусова произошла стрельба, в результате которой ранен мужчина. Об этом сообщают Telegram-каналы.

По данным следствия, 31-летний местный житель приехал на свадьбу к другу. В разгар торжества у него возник словесный конфликт с одним из гостей. Мужчины вышли на улицу для выяснения отношений, однако разборки один на один не получилось — к оппоненту присоединились его друзья. Тогда, по словам задержанного, он достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил.

32-летний пострадавший получил рваную рану шеи и был доставлен в хирургическое отделение республиканской клинической больницы. Стрелка задержали сотрудники уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.